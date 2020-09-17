أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

فجّر باتريس كارتيرون مفاجأة من العيار الثقيل برحيله عن القلعة البيضاء وقيامه بفسخ عقده مع النادي ودفع الشرط الجزائي مساء أمس الأول، الثلاثاء، ليتسبب في اندلاع أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.

وأعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تولي طارق يحيي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين تواجد مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم إعلان اسم المدير الفني الجديد خلال ٤٨ ساعة برفقة أربعة مساعدين.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

أصبح الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز داخل قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.

كما تردد أيضا اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، وترحيبه الشديد بتولي الفريق خلفا للراحل باتريس كارتيرون.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل داخل مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية في مفاوضات جادة مع مدرب الزمالك السابق جيسفالدوا فيريرا؛ لتولي القيادة الفنية للفريق وترحيبه الشديد بتولي الفريق من جديد مع أخذ بعض الوعود بعدم التدخل في الأمور الفنية من قبل مجلس الإدارة.

وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للوداد المغربي و"جوسفالدو فيريرا"، مدرب الزمالك السابق، ضمن المرشحين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان مسئولي نادي الزمالك اسم المدير الفني الجديد لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للراحل باتريس كارتيرون.