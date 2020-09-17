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تطورات مفاوضات ريال مدريد مع راموس لتجديد عقده

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع راموس لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد في الفترة المقبلة.

و برنامج الشيرنجيتو الإسباني ينتهي عقد راموس مع النادي في الملكي في صيف العام المقبل ولم يعلن الطرفان عن التجديد حتى الآن.

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وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن كلا من إدارة ريال مدريد وراموس اتفقا على حسم مسألة التجديد في شهر سبتمبر الحالي.

وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد ترغب في أن ينهي راموس مسيرته في الملاعب داخل صفوف الملكي ثم يصبح مديرًا فنياً في الميرنجي عقب الاعتزال.

وأوضح البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد اتبعت سياسة عدم الإعلان عن تجديد عقود نجوم الفريق بشكل رسمي في الفترة الأخيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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