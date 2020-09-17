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تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من الاقتراب لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وافق على ضم جاريث بيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

‏وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي وافق على اعطاء جاريث بيل راتب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد ضمه من صفوف نادي ريال مدريد الذي سيتحمل جزء من رواتب اللاعب.

وسيكون الاعلان عن الصفقة قريبا للغاية خلال الساعات القليلة القادمة بعد اتفاق نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي على كل شئ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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