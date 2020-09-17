نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرنر يتحدث عن تحدياته مع تشيلسي هذا الموسم في المقال التالي
وقال فيرنر في تصريحات صحفية: "جئت للفوز بالألقاب، وأنا لاعب يرغب بالفوز في كل مُباراة، وأنا في نادٍ كبير كذلك يرغب بالفوز بالألقاب، وهذا واضح جدًا".
وأضاف: "في الموسم الماضي فريقنا لم يفز كثيرًا، ولكن أعتقد أن لدينا فريقًا قويًا وشابًا هذا الموسم ويمكنه التطور، حيث يمكننا قضاء فترة طويلة معًا، وتحن شباب ونريد الفوز؛ إنها طريقة جيدة للوصول إلى ما أريده، ولقد جئت إلى هنا للفوز بالألقاب والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".
وتابع: "لعِب الكثير من اللاعبين الألمان في البريميرليج من قبل، ولكن لم تكن رغبتي بسبب ذلك وأنني رأيت واحدًا واعتقدت أنني أريد اللعب في البريميرليج بسببه، ةكنت أرغب في القدوم إلى الدوري الإنجليزي لأنه أفضل دوري في العالم".
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