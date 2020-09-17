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لتعويض غياب المصابين.. طلعت يوسف يصعد ناشئين للفريق الأول

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لجأ طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إلى تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين للتغلب على الغيابات المتواجدة داخل صفوف الفريق.
ويعاني الاتحاد السكندري من غيابات عديدة للإصابة أو الإيقاف قبل مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.

وقام طلعت يوسف بتصعيد 3 لاعبين من فريق ١٩٩٩ وهم "محمد كامل، ومحمد رجب، ومؤمن مهدي".

وتم أيضا تصعيد الثنائي عبد الرحمن الزنفلي "حارس مرمي" وبلال السيد من فريق 2000.

وخاض اللاعبون التدريبات الجماعية برفقة الفريق الأول التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بسموحة.

ويأمل طلعت يوسف في تدشين جيل جديد من أبناء الاتحاد السكندري من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة وتحقيق البطولات للإسعاد جماهير زعيم الثغر.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة .
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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