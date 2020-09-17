نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن علاقة كيكي سيتين مع فريق برشلونة، ويبدو أن تلك العلاقة لم تنتهي برحيل المدرب الإسباني عن تدريب البلوجرانا في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وأشارت تقارير إسبانية حسب "كوبيه"، إن كيكي سيتين يطالب بمستحقاته كاملة بعد إقالته من تدريب برشلونة، حيث أنه لم يتحصل عليها حتى الآن.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن رونالد كومان المدرب الجديد لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء في اي مباراة رسمية قبل انتهاء هذة الأزمة.

يذكر أن كيكي سيتين قد رحل عن تدريب برشلونة بعد الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ والخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.