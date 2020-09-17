نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يقترب من التعاقد مع ثنائي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسئولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع ثنائي فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

ووفقًا لتقارير حسب "ديلي ميل"، فإن تم الإتفاق على إعارة جاريث بيل لنادي توتنهام لمدة عام، وتبقت فقط التفاصيل الأخيرة من ضمنها فحص كورونا قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت تلك التقارير إلى أن من المقرر خضوع سيرخيو ريجيلون للفحص الطبي غداً في لندن من أجل ارتداء قميص السبيرز هذا الموسم.

يذكر أن ثنائي ريال مدريد سوف ينضما إلى توتنهام بعد رغبة كبيرة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.