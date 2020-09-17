هل تفاوض نادي الزمالك مع كريستيان جروس للعودة من جديد؟.. وكيله يجيب

أكد محمد الحبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لم تتفاوض مع المدرب لتولي القيادة الفنية للفريق؛ عقب رحيل باتريس كارتيرون.

وقال محمد الحبشي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس 2"، "لم يحدث أي تفاوض من قريب أو بعيد بين إدارة الزمالك وكريستيان جروس".

وتابع وكيل السويسري كريستيان جروس "جروس حاليا في سويسرا ويقضي فترة راحة".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن قيادة نادي الزمالك بعدما قرر فسخ التعاقد مع النادي ليتولى طارق يحيى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر.



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