الارشيف / الرياضة

آخر ظهور لـ محمد صلاح استعدادا لمباراته القادمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشر الفرعون المصري جناح المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورا جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر صلاح في الصور من تدريبات نادي ليفربول استعدادًا لمباراته القادمة في الجولة الثانية مساء يوم الأحد المقبل أمام نادي تشيلسي.

يذكر أن محمد صلاح قاد فريق ليفربول للفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 ، يوم السبت الماضي في الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن أفضل لاعبي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد انتهائها أمس الاثنين.

وتواجد المصري محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي الجولة الأولى من البريميرليج، رغم تسجيله هاتريك في مباراة فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آخر ظهور لـ محمد صلاح استعدادا لمباراته القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا