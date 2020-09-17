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رد ناري من أمير مرتضي منصور على تصريحات رئيس التعاون السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة غامضة عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الأبيض.

وكتب أمير مرتضى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏عمري ٣٤ عام وحققت بطولات في ١٨ شهراً مع ‎الزمالك اكتر من بطولات ناديك على مدار تاريخه.

وقد رحل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الأبيض بعدما قرر دفع الشرط الجزائي، في الوقت الذي أعلن فيه نادي التعاون السعودي التعاقد معه لمدة موسمين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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