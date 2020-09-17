ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

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أحمد جودة - القاهرة - اقترح المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني على إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان يسعي لضم المهاجم الدولي البلجيكي لوكاكو هذا الصيف من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.
وأضافت التقارير أن كومان يري بأن لوكاكو يمكنه تعويض رحيل سواريز المحتل عن صفوف برشلونة هذا الصيف وذالك بعد إعلان استمرار لاوتارو مارتينيز مع النادي الإيطالي هذا الموسم.
يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي كان هدف نادي برشلونة الأول خلال هذا الصيف.
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