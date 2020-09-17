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طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره أسوان، مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بجهاز فني مؤقت بقيادة طارق يحيى، والذي يتولى القيادة الفنية خلفًا للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما رحل عن الفارس الأبيض بشكل مفاجئ.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي الونش - إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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