نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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