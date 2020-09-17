نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن رحيله عن القلعة البيضاء بصورة رسمية، بعدما قرر دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده من أجل الرحيل.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن كارتيرون اتفق مع إحدى الفرق لتدريبها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيلها مره أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي.

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وتابعت التقارير، أن كارتيرون قلق من خسارة العرض المقدم له، واجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل دفع الشرط الجزائي والرحيل عن الأبيض، ما أدى إلى غضب رئيس الزمالك وخروج المدرب الفرنسي من الاجتماع غاضبًا أيضًا.

وكشفت تقارير صحفية، أنه تم ترشيح البرتغالي جوزفالدو فيريرا، لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، لخلافة باتريس كارتيرون داخل القلعة البيضاء.

ويعد فيريرا هو أخر مدرب توج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في عام 2015، كما حقق بطولة كأس مصر في ذلك الموسم، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية آنذاك.