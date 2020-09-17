شوبير: فيريرا لن يتولى تدريب الزمالك

كان كارتيرون فسخ تعاقده من نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، من أجل قيادة التعاون السعودي.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "فيريرا مش هيدرب الزمالك لأن بينه وبين مجلس الإدارة مشاكل وقضية في الفيفا، بسبب مستحقاته المتأخرة".
وأضاف شوبير: "الزمالك رصد مليون دولار من أجل التعاقد مع مدرب جديد، وفيريرا راتبه يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا".
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحىى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
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