شوبير: فيريرا لن يتولى تدريب الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لن يتولى تدريب نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي بارتيس كارتيرون.

كان كارتيرون فسخ تعاقده من نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، من أجل قيادة التعاون السعودي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "فيريرا مش هيدرب الزمالك لأن بينه وبين مجلس الإدارة مشاكل وقضية في الفيفا، بسبب مستحقاته المتأخرة".

وأضاف شوبير: "الزمالك رصد مليون دولار من أجل التعاقد مع مدرب جديد، وفيريرا راتبه يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحىى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.