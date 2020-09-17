أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن أزمة نادي القرن ستأخذ وقتا حتى إصدار حكم نهائي فيها ويعود حق النادي وخاصة أنها ليست لها مرجعية سابقة أو واقعة مماثلة حدثت من قبل.
وأضاف أمير مرتضى الذى حلّ ضيفا على دوت الخليج؛ لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020، أن الزمالك استعان ببعض الباحثين فى اللوائح والقوانين من أجل تقديم ملف يقوي من موقف الزمالك فى هذه القضية.
وأشار أمير إلى أن سبب تأخر هذه القضية هو أنها موضوع لم يحدث من قبل حتى يتم اتخاذ القرار بناء على نتائج سابقة فهي ليست هروب لاعب وأي شيء حدث من قبل حتى نقول لهم نريد حقنا مثلما فعل ميلان مع ريال مدريد مثلا.
وأوضح أمير أن الزمالك يتأنى فى إعداد ملف هذه القضية من خلال الفريق القانوني الذي يتأنى فى هذا الموضوع من أجل أن يكون صحيحا حتى نأخذ حقنا الشرعي ولو بعد 20 عاما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.