أمير عبد العزيز يكشف كواليس اللحظات الأخيرة مع كارتيرون قبل رحيله عن الزمالك

أكد أمير عبد العزيز، المدرب العام السابق للزمالك فى جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون الراحل عن الفريق، أنه فوجئ برحيل كارتيرون عن الفريق رغم قربه منه، خاصة أنه كان المساعد الأول له فى الجهاز الفني للفريق.
وقال عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي وكان كارتيرون حتى آخر لحظة يتحدث عن مباراة الإنتاج الحربي ويعد لمباراة أسوان في الدوري.
وأوضح أن قرار كارتيرون كان صادم له بسبب أنه قبل الإعلان عن رحيله عن الفريق كان يناقشه فى كيفية الإعداد لمواجهة الرجاء المغربي فى نصف نهائي أفريقيا لذا كان القرار غريبا وصادما بالنسبة إليه.
وكان باتريس كارتيرون أخطر مجلس الزمالك، برغبته في فسخ عقده مع النادي، وتحمل قيمة الشرط الجزائي البالغ راتب شهرين فى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك قبل أن يوقع عقدا مع التعاون السعودي بمقابل مادي يفوق 3 ملايين دولار سنويًا .
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