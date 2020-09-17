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تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونيخ الألماني شرطًا من أجل الانضمام إلى ليفربول إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2021.

 

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عن أن تياجو يرغب في أن يصبح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في إنجلترا، وذلك في حال إتمام انتقاله إلى ليفربول.

 

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وأضافت الصحيفة أن تياجو يرغب في الحصول على راتب أسبوعي ضخم يقدر بنحو 200 ألف جنيه إسترليني.

 

وأشارت إلى أن الراتب الذي يحلم تياجو بالحصول عليه في ليفربول قد يكون مشكلة، في ظل الأزمة المالية التي أحدثها فيروس .

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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