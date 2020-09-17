نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أياكس على رادار برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف تقرير صحفي إسباني، عن دخول الظهير الأيمن لفريق أياكس الهولندي، الأمريكي سيرجينو دست، ضمن اهتمامات نادي برشلونة للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن نادي برشلونة لن يبرم أي صفقات خلال الصيف الجاري، قبل أن يتخلص من لاعبيه، وتوفير القيمة المالية من أجل التعاقدات.
وذكر التقرير أن برشلونة أبدى اهتمامه بعدد من اللاعبين مثل جورجينيو فينالدوم، ممفيس ديباي، لاوتارو مارتينيز، وتياغو ألكنتارا، من أجل التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية، إلا أنه لم ينتهِ من أي ملف منهم حتى الوقت الحالي.
ويسعى برشلونة لخروج سيميدو من أجل توفير مبلغ 40 مليون يورو، قيمة رحيل البرتغالي، على أن يتم تعويضه بصفقة جديدة.
ودخل لاعب أياكس، ضمن اهتمامات برشلونة ولكن على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي، ويرجع ذلك للجانب المالي من ناحية، وعدم الثقة الكافية في اللاعب صاحب 19 عاماً من جهة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم أياكس على رادار برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.