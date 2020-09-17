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نجم أياكس على رادار برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أياكس على رادار برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف تقرير صحفي إسباني، عن دخول الظهير الأيمن لفريق أياكس الهولندي، الأمريكي سيرجينو دست، ضمن اهتمامات نادي برشلونة للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن نادي برشلونة لن يبرم أي صفقات خلال الصيف الجاري، قبل أن يتخلص من لاعبيه، وتوفير القيمة المالية من أجل التعاقدات.

 

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وذكر التقرير أن برشلونة أبدى اهتمامه بعدد من اللاعبين مثل جورجينيو فينالدوم، ممفيس ديباي، لاوتارو مارتينيز، وتياغو ألكنتارا، من أجل التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية، إلا أنه لم ينتهِ من أي ملف منهم حتى الوقت الحالي.

 

ويسعى برشلونة لخروج سيميدو من أجل توفير مبلغ 40 مليون يورو، قيمة رحيل البرتغالي، على أن يتم تعويضه بصفقة جديدة.

 

ودخل لاعب أياكس، ضمن اهتمامات برشلونة ولكن على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي، ويرجع ذلك للجانب المالي من ناحية، وعدم الثقة الكافية في اللاعب صاحب 19 عاماً من جهة أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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