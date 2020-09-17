الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات ويختبر مدافعه طبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.
وأضاف أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.
وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له.
وغادر ربيعة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بين شوطيها بعد شكواه من الإجهاد العضلي.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخراً.
وأضاف أن اللاعب شارك في مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمرحلة المقبلة.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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