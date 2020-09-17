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الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات ويختبر مدافعه طبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.

 

وأضاف أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.

 

وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له.

 

وغادر ربيعة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بين شوطيها بعد شكواه من الإجهاد العضلي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخراً.

 

وأضاف أن اللاعب شارك في مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمرحلة المقبلة.

 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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