

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:00 صباحًا - 17 سبتمبر، 2020 السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الخميس.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بمباراة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «فايلر» يجتمع مع عبد الحفيظ قبل المران

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