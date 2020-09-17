شريف فؤاد: الأهلي سيؤسس عدة شركات ولم يتراجع عن حلم الاستاد

أكد شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، أن قرارات مجلس إدارة النادي الأخيرة الهدف منها، البحث عن موارد جديدة.
وقال شريف فؤاد في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت : "مجلس الأهلي لديه رؤية استثمارية حتى عام 2050، ويسعى لاستغلال قانون الاستثمار، لإنشاء عدد من الشركات في ظل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة خبرات مختلفة".
وأضاف: "قبل نهاية فترة المجلس الحالي بنهاية نوفمبر 2021 سيكون هناك تقدم ملموس، بوجود هذه الشركات على أرض الواقع ونسعى حاليا لاستخراج التراخيص اللازمة".
وتابع: "حلم ستاد الأهلي لا يزال ضمن اهتمامات مجلس الإدارة، رغم الحصول على ملعب السلام كحق انتفاع، وقد يكون هناك تفكير في البحث عن قطعة أرض في الشيخ زايد أو مدينة نصر أو غيرهما، لبناء ملعب خاص للأهلي ومدينة رياضية".
وأردف: "هناك أيضا احتفالية ستقام لاحقا للاحتفال بمرور 20 عاما على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي، وسيقام الحفل برعاية شركة برزنتيشن".
وأوضح: "هناك لجنة في الأهلي برئاسة العميد محمد مرجان وسعد شلبي مستشار التسويق لإقامة احتفالية تليق بالكيان الأحمر".
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