فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي في المران الصباحي للاطمئنان على المصابين

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علي هامش المران الصباحي اليوم الخميس. شهدت الجلسة اطمئنان المدير الفني للفريق علي اللاعبين المصابين والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية موعد عودتهم إلي التدريبات الجماعية. كما شهدت الجلسة الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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