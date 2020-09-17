أحمد شوبير: الأهلي يتفاوض على 4 صفقات أفريقية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يفاوض 4 صفقات أفريقية، لتدعيم صفوفه، خلال الموسم المقبل.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" الأهلي يفاوض يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي، بالإضافة إلى ثنائي آخر من شمال أفريقيا".
وأضاف شوبير: "بالطبع الأهلي لن يتعاقد مع 4 لاعبين أجانب، ولكن ستتم المفاضلة بينهم".
وتابع شوبير: "الأهلي استقر على رحيل لاعب أجنبي، ومنح لاعب آخر فرصة أخيرة من أجل إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، كما يوجد لاعب أجنبي آخر معار لن يعود بشكل كبير إلى الأهلي في الموسم الجديد.
كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرًا إلى أن يوسف البلايلي سيصل إلى القاهرة غدا الجمعة، لإتمام عملية انضمامه إلى النادي الأهلي.
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