عبدالحفيظ يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة مصر المقاصة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

وأضاف أن اللاعب شارك في مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمرحلة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.