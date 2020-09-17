الارشيف / الرياضة

عبدالحفيظ يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

وأضاف أن اللاعب شارك في مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمرحلة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالحفيظ يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا