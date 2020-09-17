بالفيديو كونفرانس.. الجبلاية تكشف للفيفا عن خارطة الطريق

تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس خلال الساعات القادمة مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.
يأتي ذلك من أجل مناقشة خارطة الطريق فى اتحاد الكرة التى تشمل تحديد موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة.
وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية ارسلت تعديلات لاءحة النظام الاساسي إلى الفيفا مؤخرا من أجل مراجعتها وفقا للوائح الخاصة به.
ومن المقرر أن يكشف مسؤلو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني خلال اجتماع الفيفا عن الموعد المبدئي للعمومية غير العادية من اجل تعديل اللائحة الخاصة بالنظام الاساسي.
يذكر أن الفيفا منح الجبلاية مهلة انتهت خلال الساعات الماضية من أجل وضع خارطة طريق يتم من خلالها تحديد موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية القادمة إضافة إلى موعد إجراء الانتخابات.
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