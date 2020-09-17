نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرا.. محمد محمود في تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية. من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة. وأنهى محمد محمود برنامجا تأهيليا للتعافي من اثار جراحة الرباط الصليبي. Advertisements ويختتم الأهلي استعداده غدا الجمعة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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