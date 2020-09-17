نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصعد أحمد طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد أحمد طارق حارس مرمى فريق الشباب خلال مران الفريق صباح اليوم الخميس. وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق. Advertisements يذكر أن الجهاز الفني سبق أن قام أمس بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب أيضا لتعويض غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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