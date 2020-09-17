نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن نادي الزمالك، بعد أن أعلن ذلك بالأمس لإدارة الفريق.
وقرر كارتيرون استخدام الشرط الجزائي في عقده، وفسخ عقده مع نادي الزمالك، رغم أن الفريق مقبل على منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كارتيرون طلب الرحيل منذ يومين، وأبلغ الأمر لأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة".
وتابع: "مرتضى منصور حاول تبرئة نفسه أمام الجماهير، بقيامه بإذاعة تفاصيل الجلسة بينه وبين كارتيرون على الهواء".
وواصل: "كارتيرون رحل عن الزمالك بسبب وجود تحفظات حول تجديد بعض اللاعبين، بالإضافة لتلقيه عرضاً مغرياً للرحيل عن الزمالك".
وأتم: "من المؤكد أن كارتيرون سيندم على رحيله عن نادي الزمالك، لا سيما وأنه أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب".
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