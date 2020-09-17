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أول القصيدة.. المدير الفني لبرشلونة مهدد بالغياب عن افتتاح الموسم الجديد

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يواجه الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة شبح الغياب عن برشلونة في افتتاح الموسم الجديد.

كان برشلونة تعاقد رسميا رونالد كومان الشهر الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة موسمه الجديد بمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة " كادينا كوبيه" الإسبانية، أن كومان يواجه شبح الغياب عن أول مباراة رسمية له مع برشلونة، بسبب عدم سداد مجلس إدارة البلوجرانا كافة مستحقات كيكي سيتين".

واضافت الإذاعة الإسبانية، أنه في حال عدم تسوية إدارة برشلونة مستحقات كيكي سيتين، فلن يتكمن كومان أو أي لاعب الجديد من التواجد في برشلونة في افتتاح الموسم الجديد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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