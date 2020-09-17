نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي السعودي محمد الدويش اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد توقيع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك على عقود إنضمامه للتعاون السعودي ليقود سفينة السكري خلال الموسمين القادمين.

وقلل الدويش فرص نجاح كارتيرون مع التعاون وإستشهد بكلامه على التجارب السابقة التي لم ينجح فيها.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال الدويش " من ينجح في الدوري المصري ، قد لا ينجح في الدوري السعودي .

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وأضاف " ساسي وبن شرقي أصبحا اليوم من نجوم الدوري المصري ، على الرغم من أنهم لم ينجحوا في النصر والهلال من قبل.

وأنهى " كارتيرون نفسه لم ينجح هنا أثناء قيادته لفريق نادي النصر وفي الزمالك أصبح زين الدين زيدان .

يُذكر أن كارتيرون قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك أول أمس الثلاثاء وسيقوم بتوقيع التعاقد الرسمي مع التعاون في العاصمة القطرية الدوحة لإستكمال مهمة الفريق في دوري أبطال آسيا.