نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حصاد استعدادات سيراميكا لدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا لأستئناف مباريات مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني، والتي يتصدرها برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن الداخلية وصيف المجموعة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد فترة الإعداد لسيراميكا قبل خوض المباريات المتبقية بالقسم الثاني ..

خاض سيراميكا، عدد من المباريات الودية، عقب العودة من فترة الراحة، بسبب جائحة كورونا، حيث تغلب على البنك الأهلي 3-1، وخسر من المقاصة 1-2، ثم خسر من النصر 0-3.

Advertisements

كما خاض فريق سيراميكا معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية في العشرين من أغسطس، لعب خلاله 4 مباريات ودية، فاز على دمنهوربهدفين مقابل هدف ، سجلها أحمد غنيم وشادى حسين، ثم فاز على سبورتنج بهدف شريف دابو، وفاز فى المباراة الثالثة على فاركو بهدف محمود المغربى، واختتم معسكره التدريبي بالفوز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها محمد شاهين هدفين وعبد الله بيكا هدف من ركله جزاء.

ثم لعب بعد العودة من معسكره بالإسكندرية 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين على الشرقيه للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها محمود المغربى ومحمود صقر وأحمد غنيم،

وحقق فوزا كبيرا على القومي بستة أهداف نظيفة سجلها محمود المغربي هدفين وشادى حسين هدفين وهدف واحد لكلا من ضياء قنديل وشادى حسين، واختتم مباريات الودية بالهزيمة من النوبه بهدف.

وسيلعب لفريق سيراميكا خمسه جولات قبل ختام الدور الثاني حيث سيواجه كوكاكولا ثم يحل ضيفاً على منتخب السويس قبل أن يستقبل النجوم ويحل ضيفاً على المريخ، ويختتم سيراميكا الموسم بلقاء جمهورية شبين.

