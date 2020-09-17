نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعد الألومنيوم للمباريات المتبقية من القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة، وتعود سابقة دوري القسم الثاني، حيث سيخوض كل فريق 5 جولات، قبل حسم الأندية التي ستتأهل للدوري الممتاز.

يستعرض "الفجر الرياضي" حصاد فريق الألومنيوم، صاحب المركز الثالث، بالمجموعة الأولى، برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن البنك الأهلي وبني سويف اللذان يحتلا صدارة المجموعة متساويا في عدد النقاط.

ربما سهولة الجولات المتبقية للفريق النجعاوي "على الورق" لم تجعله يتساهل او يتراخي فجاء الاستعداد لتلك المباريات من خلال تجمع الفريق بعد عمل المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لجميع افراد المنظومة، التي أسفرت عن سلبية جميع التحاليل للاعبين، ليبدأ الفريق تدريباته تحت قيادة نفس الجهاز الذي بدأ الموسم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، ومعاونة كلا من عمرو عبد الجواد، ومحمد ابو جبل، وأشرف عبد الوارث لحراس المرمى، وسيد قاسم مدير إداري وجهاز طبي مكون من احمد جميل وأحمد عزت.

معسكر الاسيوطي



طالب الجهاز الفني لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود سالم إقامة معسكر للفريق بمنتجع الاسيوطي لإعداد الفريق جيدا قبل استئناف مباريات القسم الثاني، من خلال خوض عدة مباريات ودية، وبالفعل وافق المجلس على طلب الجهاز الفني ليتوجه الفريق الي الاسيوطي بداية شهر سبتمبر ليبدأ معسكر الاعداد الذي استمر لمدة8 ايام خاض خلالها الفريق 4 مباريات، حيث واجه فريق الفيوم في مستهل معسكره وحقق الفوز بثنائية نظيفة، ثم واجه فريق مركز شباب سمسطا، وفاز بهدفين مقابل هدف، وفي ثالث مبارياته واجه فريق المصرية للاتصالات لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، ثم اختتم مبارياته أمام فريق تليفونات بني سويف والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ليختتم الفريق تدريباته عقب هذا اللقاء والعودة لنجع حمادي لمواصلة التدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

5 مباريات متبقية للفريق الحمادي تفصله عن تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، "الفجر الرياضى" يسرد لقرائه من خلال هذا التقرير المحطات المتبقية للفريق الحمادي والتي تفصله عن تحقيق حلمه بالصعود لدوري الأضواء والشهرة.

أرقام الألومنيوم



جمع الألومنيوم 32 نقطة من أصل 51، بعد الفوز في 10 لقاءات، والتعادل في 2 والهزيمة في 5 مباريات.

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طهطا



أولي لقاءات الفريق الحمادي بعد استئناف مباريات القسم الثاني تجمعه بنادي طهطا، والتي يستضيفها ملعب الاول، والذي يوصفه جماهير النادي باللقاء السهل والبداية التي تمنح الفريق الثقة عقب عودته، لاسيما وان فريق نادي طهطا يتزيل قائمة ترتيب فرق المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، واقربهم للهبوط لدوري القسم الثالث، حال تطبيق لائحة هبوط 5 فرق.

الإعلاميين



يعد لقاء الإعلاميين هو "عنق الزجاجة" لفريق الألومنيوم والذي يؤكد استمراره في المنافسة بقوة حال تحقيقه الفوز، وتعثر كلا من البنك الأهلي وبني سويف اللذان ينافساه على بطاقة التأهل لاسيما وان هناك لقاء يجمعها في الأسبوع التالي، وهذا ما يؤكد رغبة الألومنيوم في تحقيق الفوز ليضمن استمراره في المنافسة بعيدا عن أي حسابات.

شبان قنا



بعيدا عن فرص صعود كل فريق، يبقى لقاء الألومنيوم أمام شبان قنا هو الاميز والقوي "ديربي المحافظة" هو عنوان لقاء الفريقين الذي يترقبه الكثير من جماهير الناديين، فكلاهما يسعى للسيطرة على زعامة الكرة القنائية، وهذا ما يفرض أهمية خاصة لهذا اللقاء، الذي يصفه الكثيرين بأنه خارج التوقعات.

ديروط



ثالث اللقاءات ستكون خارج الديار، أمام فريق نادي ديروط، والذي يصفه متابعوا دوري القسم الثاني ب"السهل الصعب" لاسيما وان لقاءات الفريقين تتسم بالقوة والندية بعيدا عن موقف الفريقين وموقف فريق ديروط السئ بجدول المسابقة، والذي يعد أحد الفرق المهددة بالهبوط حال تطبيق ، حال تطبيق لائحة هبوط 5 فرق للقسم الثالث بالموسم المقبل، وهذا ماسيدفع الجهاز الفني للفريق الحمادي لمطالبة اللاعبين بأهمية اللقاء وعدم الاستهانة به، لمواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة وتحقيق حلم الصعود.

سوهاج



يختتم فريق الالومنيوم مبارياته هذا الموسم أمام نادي سوهاج، والذي سوف تتضح فيه الرؤية وما يحتاجه الفريق الحمادي من هذا اللقاء بعد مراجعة ترتيب المجموعة قبيل هذا اللقاء، فربما يشهد هذا اللقاء التتويج بالصعود للفريق الحمادي حال خدمة نتائج الفرق المنافسة له، أو ربما يكون تحصيل حاصل، وضمان إنهائه للموسم ضمن المربع الذهبي لمجموعة الصعيد.

الجدية هي عنوان المرحلة المقبلة للفريق الحمادي، والبدايات دائما ما توضح شكل الطريق، وبين الرغبة في تحقيق الهدف والطموح في الوصول اليه هناك ارادة الله وتوفيقه هي من تحدد وتكتب النهاية