نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحرج كيكي سيتين المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني إدارة النادي وطلب الحصول على راتبه بالكامل حتى نهاية عقده حسب بنود الاتفاق بينهما.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن برشلونة يرى أن مطالب كيكي سيتين غير مشروعة بعد الأداء المخيب للآمال لذلك يجب الخصم من راتبه وعدم حصوله عليه حتى نهاية عقده.
كان كيكي سيتين قد خسر مع برشلونة بنتيجة 8-2 ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا مما دفع الإدارة لإقالته وتعيين رونالد كومان.
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