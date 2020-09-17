خلفا لـ خالد جلال| رسميا.. طارق عبدالله مديرا فنيا لـ نادي مصر

قرر مجلس إدارة نادي مصر، تعيين طارق عبدالله مديرا فنيا لنادي مصر خلفا خالد جلال.
كان خالد جلال اعتذر أمس، الأربعاء، عن استكمال مهمته مع نادي مصر، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وفقدان بعض النقاط في مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.
يذكر أن طارق عبدالله ساهم، الموسم الماضي، في صعود نادي مصر إلى مسابقة الدوري الممتاز لأول مرة في ترايخه.
ويستعد نادي مصر لمواجهة طنطا المقرر لها، بعد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل نادي مصر المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن طنطا صاحب المركز الـ 18 والأخير.
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