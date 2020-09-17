كهربا من سيارته: الأفضل لم يأت بعد

نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة من سيارته علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: استمر في الابتسام، فالأفضل لم يأت بعد.

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ومن المرجح أن تكون مباراة الأهلي المقبلة هي حسم الدوري المصري الممتاز لصالح النادي إذا فاز في اللقاء، إذ يحتاج النادي الأهلي إلي نقطتين فقط للتتويج بدرع الدوري موسم 2019-2020.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.