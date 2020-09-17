نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت حملة توقيعات حجب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الذي اقترب من الرحيل بسبب سوء إدارته لقلعة كامب نو.

وبدأ عدد من أعضاء برشلونة في الأيام الماضية، حملة حجب الثقة وأطلقت الحركة على نفسها شعارا لها بعوان "أكثر من مجرد حملة".

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن حملة حجب الثقة التي تنتهي اليوم، تجاوزت التوقيعات المطلوبة (16500)، ووصلت لـ18ألف توقيع حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة المعارضة نجحت في مساعيها، ومن المفترض تسليم أوراق التوقيعات إلى اللجنة الخاصة بالنادي، من أجل مراجعة صحتها لأنه يجب أن يحصلوا على 66.6% من الأصوات لإجبار بارتوميو ومجلس إدارته على الاستقالة.