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الأهلي يرفض التعاقد مع أنيس البدري

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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تحفظت على التعاقد مع التونسي أنيس البدري جناح فريق اتحاد جدة السعودي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط تحفظت على ضم أنيس البدري بعدما تم عرض اللاعب على النادي الأهلي في الفترة الماضية".

يذكر أن تقارير صحفية أشارت مؤخرا، أن أنيس البدري على رادار نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أنيس البدري مليون و100 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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