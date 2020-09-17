عائق وحيد أمام الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي.. عمرو ربيع ياسين يوضح

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي رصد مبلغ 1.5 إلى 2 مليون يورو، للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي، والعقبة الوحيدة حتى الآن تكمن في المقابل الكبير الذي يطالبه به النادي السعودي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يتكتم على ملف التعاقد مع الأجانب، خاصة في ظل ازدحام القائمة الحالية ووجود خمس لاعبين ضمن القائمة علاوة على عودة وليد آزارو".

وأضاف: "الأهلي يضم آليو بادجي وديانج وجونيور أجايى وجيرالدو وعلي معلول ووليد آزارو الذي سيعود في الأيام المقبلة إلى القاهرة بعد نهاية إعارته لنادي الاتفاق السعودي".

وتابع: "الأقرب للخروج من الأهلي هو المغربي وليد آزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا، هناك محاولة لبيعهم أو إعارتهم، أو وضعهم ضمن صفقة تبادلية".

وأكمل عمر ربيع: "الأهلي يريد ضم صفقتين من الرجاء المغربي، وهم بدر بانون وبين مالانجو، وقد يتم إبرام صفقات تبادلية وتم طرح اسم الثلاثي آزارو وجيرالدو وأجايى".

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وأردف: "قد يتم عرض مبلغ مالي على الرجاء بالإضافة لانتقال أحد اللاعبين، من أجل ضم بانون ومالانجو".

واستطرد: "الأهلي لن يعلن عن أي صفقة حتى الآن، خاصة في ظل رفض معظم اللاعبين الرحيل بسبب المقابل المالي الكبير الذي يحصلون عليه".

وأوضح:" الأهلي ملزم بدفع قيمة عقود اللاعبين كاملة في حالة فسخ عقودهم، أو فسخ العقود بالتراضٍ وسيكون خسارة مالية أيضًا".

وأتم: "تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أضر بسوق الانتقالات الصيفية في مصر ودول شمال إفريقيا، خاصة أن مواعيد فتح باب الانتقالات في تلك الدول مختلفة تمامًا، الاتحاد الإفريقي أربك الأمور تمامًا".