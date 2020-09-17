أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي سوف تصرف كافة المكافآت المالية الخاصة للاعبين الراحلين. وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي سوف يصرف كافة المكافآت الخاصة باللاعبين الراحلين شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي". وواصل:" الأهلي دائما ملتزم بصرف جميع حقوق لاعبيه المالية". Advertisements يذكر أن فريق الأهلي يحتاج إلى نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري المصري رسميا. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، بغد غدا السيت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رغم رحيله إلى بيراميدز.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.