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ليفربول يحسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ

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حسم نادي لفيربول الإنجليزي، صفقة الإسباني تياجو ألكانتار لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ، لضم تياجو ألكانتار إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بايرن ميونخ سيحصل على 20 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني مكافآت.

وتابعت الصحيفة، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كان مصمما على التعاقد مع تياجو ألكانتارا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ تياجاو ألكانتارا 48 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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