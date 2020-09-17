وزير الشباب يكرم أعضاء مبادرة مساعدة المتضررين من انفجار بيروت

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بتكريم مجموعة من الشباب أعضاء مبادرة Have adream والذين حرصوا على تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للمتضررين من الانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية.

وجاءت فكرة المبادرة من خلال قيام الشباب بالتنسيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما بينهم والاتفاق على السفر إلى لبنان وتقديم المساعدات بشكل تطوعي.

وقال محمود عبد المجيد أحد مؤسسي المبادرة: "قررت السفر إلى لبنان بعد وقوع الانفجار لمساعدة أهالي لبنان، وقمت بالإعلان عن المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت المبادرة إقبالًا جيدا من الشباب المصري فشارك بها نحو 80 شابا وفتاة من طلاب الجامعات والخريجين، ويتم السفر على نفقتهم الخاصة في مجموعات متتالية تتكون كل مجموعة من نحو 10 أفراد"، مشيرًا أنه يتم مساعدة أهالي بيروت في أعمال النظافة المطلوبة، وتقديم الدعم النفسي، وحماية مستلزماتهم، وتقييم الأضرار بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية بلبنان.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الشباب المشاركين بالمبادرة، وحماسهم في تقديم المساعدة والدعم لأبناء لبنان الشقيق، لافتًا إلى أهمية الدور المجتمعي للشباب في خدمة المواطنين في شتي المواقف في صورة تعكس الدور الإيجابي للشباب في عملية البناء والتنمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة للنماذج الملهمة داخل المجتمع، والعمل على إشراكهم في المشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات.