إيقاف نجم الاتحاد السكندري لنهاية الموسم وخصم 5% من عقده

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اعتماد توصية وقرار طلعت يوسف المدير الفني ورئيس الجهاز بإيقاف اللاعب نور السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم كذلك خصم 5 % من قيمة عقده مع النادي.

كما قرر مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع طلعت يوسف عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حرصًا على اللاعب ووحدة صف الفريق.

جاء ذلك عقب اجتماع اللاعب مع بعض اللاعبين قبل مواجهة النادي اللهلي دون الحصول علي اذن الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.