قبل لقاء أسوان.. محاضرة فنية من طارق يحيى للاعبي الزمالك

يلقي طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مساء اليوم على اللاعبين .

يأتي هذا في فندق اقامة الفريق خلال معسكره استعدادا للقاء أسوان المقرر له غدا الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.

وكان الزمالك اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء أسوان قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد