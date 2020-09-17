قبل لقاء أسوان.. محاضرة فنية من طارق يحيى للاعبي الزمالك

يلقي طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مساء اليوم على اللاعبين .
يأتي هذا في فندق اقامة الفريق خلال معسكره استعدادا للقاء أسوان المقرر له غدا الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.
وكان الزمالك اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء أسوان قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد
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