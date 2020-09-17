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كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

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وصل  الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك والتعاون السعودى الحالي، إلى الدوحة.

يأتي هذا لبدء مهام عمله فى قيادة الفريق السعودى، في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي تستضيفها قطر حاليا.

وأعلن نادى التعاون السعودي، أمس الأربعاء، اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين.

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وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع "تويتر": توقيع إدارة النادى عقدًا مبدئيًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين.

وسيتم توقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

ودفع المدرب الفرنسي، الثلاثاء، الشرط الجزائى لإدارة الزمالك وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودى ويلعب فريق التعاون السعودى حاليا فى قطر مواجهاته المتبقة ببطولة دورى أبطال آسيا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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