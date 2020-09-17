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الأزمة المالية تبعد محمد صلاح عن برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة المالية تبعد محمد صلاح عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه من الصعب انتقال الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إلى برشلونة.

وأوضحت أسباب صعوبة إتمام صفقة الجناح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا أتليتك الاسبانية:" فإن نادي برشلونة يعاني في الوقت الحالي من أزمات مالية، ولن تستطيع إدارة النادي إبرام صفقات كبري في الميركاتو الصيفي القادم.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يمر بحالة من الفوضي في الوقت الحالي، ومحمد صلاح لن ينتقل الي نادي يمر بمثل هذه الحالات.

واكدت الصحيفة على أن هناك تمسك كبير من جانب يورغن كلوب بعدم رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه عنصر أساسي في تشكيلة الفريق في كل المسابقات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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