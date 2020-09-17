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علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

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أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي المصري البورسعيد، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: احمد مسعود

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خط الدفاع: مصطفى طيارة، أحمد شوشة، عبدالرحمن زين، بهاء مجدي

خط الوسط: : فريد شوقي، عمرو موسى، عمر كمال، زياد فرج، مفتاح طقطق

الهجوم: أوستين أموتو

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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