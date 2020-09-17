كريم طارق وناصر منسي يقودان هجوم طلائع الجيش لمواجهة المصري

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق ل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولة، خالد سطوحي، علي الفيل ومحمد ناصف. Advertisements خط الوسط: عمرو نجيب، إينجونجا ومحمد شحاتة. الهجوم: عمار حمدي، كريم طارق وناصر منسي. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، مصطفى محمود، عمرو جمال، أحمد سمير، أحمد هاني، كيفين موهيري ومحمود عاطف.

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