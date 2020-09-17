فريق كارتيرون الجديد.. 7 معلومات عن نادي التعاون السعودي

أثار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك الجدل بعد رحيله عن القلعة البيضاء من أجل تولي القيادة الفنية لنادي التعاون.

وأعلن نادي التعاون السعودي أمس، الأربعاء، تعاقده مع كارتيرون، لمدة موسمين، بعد ساعات قليلة، من فسخ تعاقده مع الزمالك.

رحيل كارتيرون في هذا التوقيت كان بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الزمالك، خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة الرجاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة أفريقيا، والتي التتويج بها حلما لعشاق القلعة البيضاء.

ويستعرض " دوت الخليج " 7 معلومات عن نادي الوحدة السعودي:

1- تأسس نادي التعاون السعودي عام 1956، وتم الاعتراف به رسميا من قبل الهئية العامة للرياضة عام 1963

2- أبرز ألقاب نادي التعاون السعوي هي التتويج بكأس الملك موسم 2019.

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3- قام نادي التعاون بتعيين تركي آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي في مايو 2017، إلا أن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقدم بإستقالته العام الماضي دون إبداء أي أسباب.

4- انضم الحارس المصري عصام الحضري إلى التعاون موسم 2017، ليصبح أول حارس مرمى محترف بمسابقة الدروي السعودي.

5 - أنهى نادي التعاون مسابقة الدوري السعودي 2019 - 2020 في المركز الـ 12، وبذلك لن يشارك في البطولات القارية " دوري أبطال آسيا - الاتحاد الآسيوي" الموسم المقبل.

6 - أقال مجلس إدارة نادي التعاون البرتغالي فيتور كامبيلوس نهاية شهر أغسطس الماضي، بسبب تراجع النتائج، ونجح في التعاقد مع كارتيرون لخلافته.

7- يتصدر فريق التعاون حاليا المجموعة الثالثة في دور المجموعات في مسابقة دروي أبطال آسيا بـ 6 نقاط.