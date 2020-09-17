نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد أسوان المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان غدا الجمعة 18 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره أسوان غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد أسوان. وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد فريق أسوان غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس"، وسيُعلق على المباراة المُعلق المتميز حاتم بطيشة. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يتواجد نادي أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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